海關設財富調查科 打擊洗黑錢

【本報訊】海關成立新科系，於本月1日正式成立財富調查科，提升有關財富調查的隊伍編制，以便全盤審視洗黑錢犯罪活動的情報分析及執法策略，監管包括大量現金類物品進出香港申報、金錢服務經營者註冊，以及貴金屬及寶石交易商監管等範疇。該科未來會加強和國際情報組織溝通和聯繫，並與銀行及虛擬貨幣等業界建立更緊密的夥伴關係。

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，財富調查科現時編制共有91人，由一名高級監督帶領，轄下有4個組別，分別是財富情報統籌組、財富調查第一組、財富調查第二組，以及犯罪得益評估組，包括海關人員、庫務會計師及會計主任等，相較2013年的人員編制，增長近五成半。

葉表示，財富調查科未來對內對外都有一籃子的工作要展開，首要的工作是「站起來、走出去」，於國際層面積極派員參加國際會議，緊貼國際反洗黑錢策略，針對洗錢無國界的特殊性，加強和國際情報組織溝通和聯繫，並積極拓展與內地及海外不同的執法機關合作。

提升調查虛擬幣交易技巧 此外，財富調查科會與銀行及虛擬貨幣等業界，建立更緊密的夥伴關係，並且會對內投放更多資源，進行綜合數據分析，制訂風險為本的執法策略，加強人員專業培訓，包括安排有關人員報讀專業課程考取國際認可資格，以提升調查虛擬貨幣交易技巧。

至於新成立科與另一執法部門的財富情報及調查科職能分別，葉稱，海關調查範圍包括販毒、走私、侵權及虛假商品說明等罪行的犯罪得益，與另一部門的一籃子罪案不同，若調查中涉及觸犯國安法，會將有關案件轉介相關部門跟進。