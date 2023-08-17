搗釣魚騙黨 拘5人涉款30萬

【本報訊】執法部門近日發現有市民收到釣魚短訊，騙徒訛稱是電訊公司，以積分到期或換領禮品為由，誘騙受害人點擊虛假網站連結，從而騙取個人資料和信用卡資料，同時在受害人不知情下，盜用信用卡購物後再把貨品轉售圖利。

盜卡資料掃貨轉售圖利 新界南總區執法人員經翻查大量閉路電視影片及調查後，於本周二及本周三在全港多區採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕兩男3女（16至75歲），檢獲8部手機、一部平板電腦、3部手提電腦，以及疑犯犯案時穿着的衣物。被捕人士分別報稱學生、家庭主婦及無業等，均已被扣留調查。初步調查顯示，他們涉嫌在今年5月初至7月杪，利用盜取的信用卡資料購買電子產品，當中共牽涉12宗案件，涉款高達30萬元。

調查人員指出，該犯罪集團分工仔細，集團會透過社交平台招攬希望「搵快錢」的下線成員，其中一名被捕的16歲青年正是受利誘「加入」。此後，集團會指使下線成員利用信用卡資料，經過網購平台購買電子產品，待貨品透過速遞公司送抵自助提貨櫃後，下線成員便會前往取貨並變賣，從而收取犯罪得益。執法部門相信，行動已瓦解該個釣魚騙案集團，不排除稍後有更多人被捕。

翻查紀錄，新界南總區於今年上半年接獲533宗釣魚騙案，較去年同期的49宗激增逾9倍；損失金額亦相應上升約15倍，錄得超過1,400萬元。