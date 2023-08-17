涉休班襲少女 停職警押後訊

執法部門今年4月6日接獲一名18歲女子報案，指她於同日在港鐵啟德站附近懷疑被一名男子襲擊。執法人員經深入調查及徵詢法律意見後，於本月4日拘捕一名37歲男子，其後落案起訴他一項普通襲擊罪。該被捕男子為一名警員，疑在休班期間犯案，現時已被停職。案件昨於觀塘裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，辯方申請將案押後，期間會向控方索取文件及向被告提供法律意見。署理主任裁判官鄧少雄將案押後至9月20日再訊，被告獲准以4,000元現金保釋。

准以4000元保釋 涉案37歲被告劉震宇，報稱公務員。被告被控一項普通襲擊罪，控罪指他於2023年4月6日，在九龍啟德近啟德港鐵站A出口啟德車站廣場有蓋行人通道，襲擊莊姓女事主。被告表示明白控罪，他獲准保釋後，乘坐一輛私家車離開法院。

警員在休班期間涉及各種罪行過往時有發生。今年4月10日，新界南總區交通部執法人員於葵涌葵青路發現4輛掛有試車牌照（俗稱T牌）的私家車形迹可疑，遂上前截查。人員經初步調查，懷疑該4輛私家車的試車牌照為影印文件，遂以涉嫌「行使虛假文書」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照的車輛」拘捕該3男一女司機（29至68歲）。其中一名45歲被捕男司機是一名休班警務人員，事後已被停職。

此外，去年11月4日下午約2時，警方接獲荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員報案，指一名女子疑偷去上址總值780元凍肉。警員到場經調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名女子，被捕女子是休班女警務督察吳詠恩，並已被停職。她其後被控一項盜竊罪，經審訊後被裁定罪成，於今年7月18日被判160小時社會服務令。案件編號：KTCC 1522/2023