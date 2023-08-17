醫健：老有所醫：先進手術治療中風後遺症

香港市民患上慢性病十分普通，高血壓、糖尿病、膽固醇偏高、心臟病等等都是中風的高危因素，不論是腦部血管爆破出血，或腦部血管栓塞引致中風，腦細胞都有不同程度的壞死。嚴重中風有死亡風險，幸存者都有活動能力或認知能力的缺損。活動能力下降會大大影響生活質素，嚴重情況的患者須要依賴家人或照顧者料理基本起居飲食。

傳統治療方案主要在復康方面，患者須重新學習各種活動功能，恢復程度很視乎未有壞死腦細胞的量及個人大腦的可塑性，年輕患者腦部可塑性較高。活動功能恢復的最大障礙是抑制肌肉收縮的中樞神經路徑壞死，令肌肉張力升高，關節兩方肌力不平衡，就算患者有主動控制肌肉的能力，都因肌肉痙攣，不能發揮功能。痙攣同時令肢體處於不正常的攣縮姿態，影響外觀及個人衞生。

用電刺激 注射藥物放鬆肌肉 除物理治療及職業治療外，新治療方案在完成早期復康後，可用電刺激痙攣肌肉，針對性地注射肉毒桿菌素（Botox），令痙攣肌肉放鬆，達到關節兩面的主動肌及抗拮肌肌力回復平衡，再配合支架牽拉，及活動再教育，患者可重新學習功能性活動，肉素桿菌素（Botox）有效期約為4至6個月，即大腦重新學習窗口期有4至6個月。患者及醫生在此段時間，可進一步了解神經系統的最高活動潛能。

當藥力耗盡，痙攣重現，功能如大幅下降，醫生可用嶄新肌肉及神經的針對性手術，提供精準的重建，肌肉可放長或轉移，神經線可以顯微外科方法，進行深度選擇性摘除，以達肌力平衡，令患者可發揮神經系統的最高潛能，改善活動能力，提高自我照顧及工作的能力，減少對照顧者的依賴，增進生活質素。

即使腦細胞較大量死亡，沒有有效主動控制，就算減輕痙攣都未能顯著增進功能，患者仍可透過手術改善肢體姿態，減少痙攣帶來的痛楚，及令關節較易拉開，方便清潔，可減輕照顧者的工作壓力。

現代高水平手術令中風後重建的療效更進一步，令患者有較高機會恢復接近正常的外觀及功能。

香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系臨床副教授葉永玉醫生

老有所醫計劃