基因改造神經幹細胞 脊髓損傷新希望

【本報訊】目前脊髓損傷並無有效的治療方案，傷者的運動能力和感知能力難以恢復。香港大學李嘉誠醫學院和香港城市大學的聯合研究團隊，培育出甚具愈合能力的人類神經幹細胞，有望為脊髓損傷治療帶來新機會。研究結果現已發表於綜合性期刊《Advanced Science》。

港大城大聯合研究 現時被視為有希望的外傷型脊髓損傷治療方案，是把從人類多能幹細胞提取的神經幹細胞移植於創傷面，以補充脊神經元缺失。

惟創傷面的環境不利於神經元的形成，反而有利於星形膠質細胞，局限了移植神經幹細胞的治療效果。

港大醫學院生物醫學學院副教授張知恒博士表示，團隊的研究揭示了一個全新的範式的治療策略，藉着基因靶向激活體內天然機制，以提升針對神經幹細胞治療脊髓損傷的潛能。此方法改變了移植物在傷口的反應，強化的神經元方向分化、存活和整合能力，以及減少神經膠質疤痕形成，將為脊髓損傷患者提供更有效的幹細胞治療方案。

城大神經科學系助理教授兼研究團隊共同領導人劉艾佳教授亦指，研究運用基因修飾的方法，改變人類神經幹細胞在活體內對損傷後惡性微環境的反應，這種基因改造神經幹細胞由人體多能性幹細胞產生，可以從患者自身的細胞中生成，消除了對胚胎幹細胞的需求，也消除了與使用胚胎幹細胞相關的倫理問題。這也降低了細胞用於移植時的免疫排斥風險。