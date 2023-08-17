旅發局邀明星訪港 亨利高汀打頭陣

【本報訊】為吸引世界各地旅客訪港，旅遊發展局早前邀請荷里活知名男影星亨利高汀（Henry Golding）來港。曾來港旅遊的亨利高汀對香港讚不絕口，形容香港是一個充滿活力、擁有豐富文化的地方，大街小巷更隱藏不少社區寶藏。他又特別喜歡香港的建築物，新舊並存、以及社會各行各業的多樣性，他會向全球粉絲推介「香港是必定要前往的旅行目的地」。

拍攝遊記上載社交平台 現年36歲的亞裔男星亨利高汀，曾拍攝多套荷里活電影。在旅發局安排下，亨利高汀訪港期間，穿梭多個香港地標及地道文化寶藏，欣賞維港美景外，他亦到訪中環荷李活道等。

亨利高汀亦到位於中環大館內的最新星級餐廳，品嘗美酒佳餚，又在充滿懷舊氣氛的酒吧品嘗經典雞尾酒，體驗香港精彩的飲食及夜生活文化。他已將是次旅遊經歷，以第一身視角拍攝遊記片段，並將會在社交平台Instagram分享給全球粉絲及旅客。

旅發局未來會繼續邀請不同人士訪港，「親身體驗，眼見為實」宣傳香港旅遊，製造更多正面口碑和評價，並透過舉辦旗艦盛事，吸引旅客來港。