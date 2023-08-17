電腦節下周五開幕 $20手機吸客

【本報訊】緊接美食博覽，香港電腦通訊節將於下周五（25日）起一連四日於灣仔會展舉行。主辦方表示，今屆活動有超過200間參展商，佔地按年多逾三成共設約800個展位，規模是歷年最大。4日活動預期可吸引50萬至60萬人次入場，又期望生意額能按年增長至少一成。

入場可獲消費券 總值300萬 適逢活動20周年，電腦節主辦方昨公布多項優惠，包括20份電子產品搶購活動，市民可透過現場快閃活動，以優惠價20元搶購路由器、手提電腦、電腦鍵盤、智能手機等產品。至於首日首300名入場市民會獲派認購籌，可優先入場購物，並以優惠價到個別攤位搶購電子產品。

另外，活動續推總額達300萬元的現金消費券計劃，購票入場市民可獲贈一張幸運卡，面值由10、20、50、100至500元不等，大會更「加碼」推出2,000元大獎，中獎幸運兒可一人獨得4張500元消費券。

主辦方香港電腦商會主席許健生表示，今年電腦節有多個主題焦點及活動。其中，「體育科技及電競體驗區」可讓入場人士體驗射擊、拳擊、高球、滑雪及騎馬等科技運動；同場「樂齡康體智慧科技館」則介紹多款新技術和產品，以改善長者生活質素。