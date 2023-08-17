美食博覽今開鑼 多付10蚊 吃得上等

設尊貴區歎 松露奶茶 黑毛豬腿 疫情後首個美食博覽今日於灣仔會展開鑼，場內再次容許飲食，眾多攤檔已嚴陣部署，準備中西美酒佳餚予客人試飲試食，例如西班牙黑毛豬、松露奶茶等，期望能夠吸引新客；亦有商戶繼續推出「1蚊優惠」等推廣，成功吸引人提早一日排隊「搶平貨」。不過多個商戶對展覽銷情感保守，均指近期生意較淡靜，場內的銷售表現「打和」已經不俗。

一年一度的美食博覽與另外4個展覽今起一連5日（17至21日）舉行，一眾展商昨日忙於布置攤檔，工作人員紛紛拆箱擺貨，準備迎接入場人士。其中在「尊貴美食區」，場內美食攤位分7大主題，有攤檔銷售西班牙火腿、水果酒等；場內再次允許飲食，他們亦劃出空間，即場售賣西班牙式小食，例如即切風乾58個月的黑毛豬後腿、西班牙油炸鬼等。

「DIVERXU」市場部經理汪琬翎表示，過去兩三年場內沒試食，他們只靠熟客、職員口述推廣來維持營業額，今年則能透過試食推廣新產品，吸引新客，亦可讓客人感受及學習西班牙菜的「專業食法」，期望客人付數十元享受小食後，會再購買產品回家。

眾多市民定必入場搶平貨、搶「1蚊優惠」。除此之外，入場人士亦可加10元進入「尊貴美食區」，以優惠價試食西班牙黑毛豬，歎松露奶茶等。商戶均指已推出至少85折會場優惠吸客，期望於疲弱的零售市道下，至少做回去年展期的生意額。不過，汪坦言，最近兩三個月超市的銷售表現較疲弱，甚至較疫情期間差，加上美食博覽集中掃平貨，期望做好本分下能「打和」，做回去年的營業額。

港人蜂擁北上 商戶未敢樂觀 鄰近售賣松露產品的攤檔則推出「全港首支松露奶茶」，聲稱飲用時會先感受到松露的香味，再品嘗到港式奶茶的味道，亦售賣手工雪糕及啤酒。「BOSCOVIVO」銷售經理張先生指港人近期熱衷北上消費，對生意不敢過於樂觀，「與去年持平已經很好」，估計生意最多能較去年多5%至10%。他期望客人試「啱口味」，會於內地社交平台「打卡」，介紹予旅客前來。

而美食博覽當然不少得「1蚊優惠」，例如有海味店推出1元遊戲，只限首9名入場人士參與，勝出的組別能得到500罐即食鮑魚。安記海味董事總經理潘權輝表示，昨午在會展門外已經見到約10人排隊等候，相信遊戲已經滿額，笑言感受到市民的熱情；又說今年遊戲加碼，金額由過去的兩萬元，增加至3.6萬元，「最重要是市民開心！」

市民通宵排隊 盼入場掃平貨 而在昨日下午5時多，會展外已經出現紙皮、買餸車等雜物，相信為排隊人士的「霸位工具」。70多歲的范先生說今年首次提早來排隊，於下午4時已霸位，打算通宵等候，晚上食飯盒，並坦言因為「沒錢」而前來，期望明早入場盡掃低價貨品，「有咩攞咩」。

美食博覽等展覽首4天朝10晚10開放，最後一天提早6時關門，入場費為30元；訪港旅客則收20元。另外，於中午12時前或晚上6時後入場亦能享受10元優惠入場費。