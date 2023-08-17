初選案：證人：柯耀林簽聲明 與范國威鬥快

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。前西貢區議員柯耀林選舉經理陳展浚，續以柯的辯方證人身份作供。陳坦承想跟范國威鬥快簽「墨落無悔」，又說不退出聯署其中一個原因，是怕遭抨擊退縮。陳展浚作供完畢，柯耀林亦完成其案情，今料由時任公民黨成員李予信出庭自辯。

陳展浚憶述，柯耀林曾經問他誰是鄒家成，而由於柯耀林與本案認罪被告之一、前議員范國威的票源重疊，范屬柯其中一個主要對手，眼見愈來愈多人簽「墨落無悔」聲明，他們希望在簽聲明這事宜上與范「鬥快」。陳強調，簽聲明不代表柯耀林與抗爭派有聯繫，而他覺得柯被取消參選資格的機會相對低。

怕遭抨擊 不退出聯署

陳續說，《港區國安法》頒布後，他們有審視文宣用語，用字更小心，但沒再翻看「墨落無悔」聲明內容。據他所知，柯耀林確曾擔心「墨落無悔」聲明有機會違法，但因憂慮會被人批評為退縮，加上他們以為當局不會追究國安法生效前的行為，因此沒有退出聯署。對於柯耀林曾在初選論壇中談及協議，以他認知，柯所講的協議，是「贏咗有得選，輸咗無得選」，即若民主黨林卓廷勝出初選，也不會因過去恩怨，而不去支持勝選者。案件編號：HCCC 69/2022