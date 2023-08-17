34歲漢認煽惑傷人 還押至8‧30判刑

【本報訊】一名男子涉嫌在社交平台發貼文鼓吹無差別襲擊，更讚揚鑽石山荷里活廣場命案疑兇，揚言希望有更多類似疑兇出現。男子事後被控兩項煽惑他人傷人罪，案件昨於西九龍裁判法院再提訊。被告認罪，裁判官指，本案控罪嚴重，但考慮到被告有精神問題，故先替他索取兩份最新精神科醫生報告以作參考，押後至8月30日判刑，被告續還押懲教署看管。

網上貼文鼓吹無差別襲擊

而另一則貼文則談及鑽石山荷里活廣場命案疑犯，揚言多謝疑犯，希望社會上有更多類似疑兇出現，貼文俱開放予公眾閱覽，均無人讚好或留言。除此之外，被告亦曾在Telegram發貼文，說暴力是解決問題唯一方法，「所以需要戰爭與殺戮」；又在Twitter發文，表示從小到大的夢想，就是運用隨機血腥暴力向社會施壓，謂「這是我們的革命！」被告在6月5日被捕，警誡下稱因情緒「唔好」，「覺得有人害我」，因此才犯案。