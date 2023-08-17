經濟疲弱市民閉翳 港樓市恐長期尋底

內地資金拒南下 新盤自救狂劈價 年初中港通關復常後，地產界普遍期望內地「豪客」重臨，令疲弱的本港樓市觸底回升，甚至出現「樓市大陽春」佳景；惟逾半年過後，本港樓市不但面對經濟復甦步伐，拖累樓市毫無起色，更因近月內地經濟數據表現疲弱，期待已久的內地資金難以南下。面對劣勢，近日已有發展商將市區新盤「低開」吸客，不僅影響同區二手樓盤，亦影響新一期居屋認購，市民置業多持觀望態度。有學者認為受內地及本港經濟影響，仍看淡樓市前景。

近月本港樓市最哄動消息，莫過於油塘新樓盤以同區市價7折呎價發售，令市民爭相入市做業主。然而，該新盤「平爆價」開售，亦拖累同區新二手盤成交，有地產業內消息指有「年輕」盤，由年初叫價1,480萬元，減至1,050萬元沽出，減幅達三成，情況令同區正放盤業主相當擔憂。而更令地產界擔心的是，新盤以7折定價舉動，將成為本港樓市長期跌勢的開端。

內地豪客來港「掃樓」不再，除影響私樓，亦影響資助房屋需求。新一期居屋截止申請，房屋委員會收到17萬份申請，雖然超額申請近18倍，惟仍較上一期少約8萬份申請，跌幅達三成。

大量供應將至 加息更添壓力 香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典認為，內地近期無論樓市或經濟表現都較疲弱，過往本港新盤約一至兩成買家來自內地，如今經濟環境轉差，這些買家縱然有財力亦會先考慮挽救自己公司及生意，加上來港買樓仍要付三成「辣稅」，預期來港買樓的內地客會持續減少。

張又稱，本港樓市亦受加息及股市下滑等影響，近期發展商開價沒有以往般進取，正如油塘新盤以「平爆」價作招徠，也是一種預示。在市場吸納量較低的情況下，他估計發展商散貨壓力增加，要做到貨如輪轉，就必須爭取出售更多單位，因而會採用較吸引的定價。

過去數年政府大力推地，也有大量新盤陸續落成，加上利息不停加，故此囤積單位的代價亦高，在雪球效應下，他預期本港樓價會看淡。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波亦認為，高息環境下，港人買樓傾向審慎，而樓價指數現為165點，有望再下調至去年低位的157點。不少人都在觀望，畢竟買樓是一個供款30年的承諾，而內地相繼有大型發展商如碧桂園及恒大地產等出現財務危機，也會影響整體氣氛。早前有發展商以較平價賣樓是試水溫，他相信其他發展商都會參考，未來樓價及經濟表現都會走下坡。