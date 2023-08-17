助治療認知障礙症長者 九巴愛心站牌贈4院舍

【本報訊】為防患有認知障礙症的長者在社區「蕩失路」，九巴今年6月至本月初先後向4間安老院舍捐贈「愛心巴士站牌」，該計劃由2020年至今累計18間本地及海外院舍、逾2,000名長者受惠。有獲贈站牌的院舍指，仿真巴士站能令認知障礙症長者回想起過去生活片段，促使長者逗留及接受輔導，更有效進行治療及減低走失風險。

「等」巴士回憶生活片段 最新獲贈愛心站牌的院舍中，位於葵涌的蔚耆苑，站牌參考麗瑤邨巴士站，顯示30、46、45、265M共4條巴士路線。位於西貢的伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院，站牌選用院友熟悉的路線，包括40X、87D、89D、99、299X、680、A41P。院舍指透過設置巴士站牌，為長者進行現實導向和回憶療法，治療師在訓練期間提供舊香港短片和圖片。

其餘獲贈站牌的院舍包括嘉瑞園護養院，院舍為患有認知障礙症長者提供多項緬懷治療服務，透過巴士站牌，讓長者等候巴士時可回憶往時的美麗生活片段，重拾生活樂趣；保良局周鴻標老人日間護理中心同樣指，巴士站牌有助治療。