累計9個T字形街牌被盜 深水埗重災

【本報訊】殖民地時代保存至今的「T」字形街道名牌，近期發生連環失竊事件。深水埗近月有多達5個街牌被拆走，路政署證實，包括保安道、醫局街及大角咀惠安街、博文街，再多4個同類街牌被拆，令懷疑被盜的街牌累積增至9個。路政署已就事件報案，暫未有人被捕。

而署方指若得悉設有T字形街牌的建築物外牆將被拆卸，會收回舊式街牌，把具保育價值的街牌交文物保育部門或博物館收藏。康樂及文化事務署就稱，自1990年代至今，香港歷史博物館共收藏31塊舊式T字形街牌。

深水埗一帶舊樓林立，部分早在半世紀前興建的唐樓，外牆上仍然會掛着T字形街牌。不過，近月多個街牌被拆除，最新包括醫局街的街牌，該牌位於兩間美容理髮店上方，離地超過4米，現時留下一個深色T字印記。而保安道的街牌在五邑工商總會學校校名旁，街牌右邊有裝閉路電視，學校因裝修將牆身從紫色轉為粉紅色，卻不見街牌，牆上留下沒有油漆的T形痕迹。

路政署稱已報案 至於大角咀博文街的T字形街牌，位處大廈樓梯口上方，近日同樣不翼而飛。有街坊指有印象看過該街牌，但不清楚何時被拆；又稱大廈過去數年經常維修，有時會封閉樓梯口上方，故未有時常留意街牌所在位置。

路政署指已報案，截至月初，路政署有紀錄的現存舊式T字形街牌共84個，分布於8個地區約70多條街道，若發現有街牌懷疑被非法移除，會報案處理。