港鐵後日再推半價乘車

【本報訊】港鐵本周六（19日）再推半價乘車優惠。根據最新票價調整機制，港鐵因列車服務延誤事故而被罰款，每累積滿2,500萬元，須提供一天半價優惠回饋市民。由於港鐵上個年度罰款逾一億元，今年4、5月已推出4個半價日，並錄得1,800萬人次乘搭，涉額7,200萬元。惟剩餘罰款金額仍超過2,500萬元，故港鐵需要推出第5次優惠。

包括羅湖落馬洲站過境車程 港鐵指出，周六當日乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠，包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。為方便乘客，港鐵7條重鐵綫將加密班次，共增加370班列車；輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

另外，港鐵下周日起將加強將軍澳綫、屯馬綫及南港島周日及公眾假期的恒常列車服務。其中，將軍澳綫調景嶺站至康城的列車，晚上8時至午夜12時班次，由原本每12分鐘一班，加密至每10分鐘一班；屯馬綫、南港鐵綫則加密至每4.5至6分鐘一班。