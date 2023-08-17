郵輪碼頭交通補鑊 加開兩巴士線接駁

海洋光譜號後日泊岸 4500旅客訪港 啟德郵輪碼頭交通配套不足，惹來各界非議。港府日前召開交通協調統籌會議，就後日（19日）大型郵輪「海洋光譜號」再次泊岸，制訂了應對預案。港府屆時會特別加開兩條公共巴士路線，即合共3條路線來往碼頭至港鐵啟德站、觀塘站及尖沙咀，亦會繼續提供免費穿梭巴士服務，以及派發50元石油氣優惠券以鼓勵的士到場接載遊客。

跨部門經檢視上周3個郵輪行程時所採取的一系列疏導措施，就海洋光譜號周六再度訪港制訂預案。當日海洋光譜號搭載4,500名旅客訪港，其中約1,100人會參與由郵輪公司安排的岸上行程，餘下3,400人會利用公共交通前往不同目的地。按旅遊事務署的要求，郵輪公司會在船上向乘客提供足夠的交通資訊，事先了解他們的交通選擇，並將乘客分流下船。

開往尖沙咀港鐵觀塘站 當日公共交通方面有3方面新安排，就公共巴士服務，往港鐵啟德站的22R特別路線會繼續營運，會加派人手和標示在啟德站協助乘客。另會特別開設往尖沙咀的20R和往港鐵觀塘站的25R兩條路線。特別巴士服務每半小時可應付900人次。

穿梭巴士方面，會提供3條免費路線及加班服務，分別往返港鐵金鐘站及花園道纜車站、旺角，以及西九文化區及港鐵九龍站。3條穿梭巴士服務每半小時可應付250人次。至於的士服務，會繼續向到達郵輪碼頭接載旅客之的士司機派發50元石油氣優惠券等。

至於「名勝世界郵輪」於昨日、本月18日和20日的3個航次，除22R特別巴士路線和3條免費穿梭巴士的服務班次會按需求適當調整外，相關的服務安排大致維持不變。港府發言人稱，過去一周經政府介入下，郵輪乘客下船後離開碼頭的安排暢順，乘客亦普遍滿意安排。

團體提7建議改善管理 此外，有政黨去信政府，提出7項建議，在短、中、長期優化啟德郵輪碼頭管理，既做好交通接駁疏導遊客，又振興啟德郵輪碼頭。3項短期措施方面，政黨要求港府應在郵輪訪港期間，盡可能加開「水上的士」班次及渡輪航線，前往北角碼頭、觀塘碼頭、尖沙咀碼頭、灣仔碼頭、中環碼頭等；提供更大誘因吸引陸上的士入碼頭，包括油券面額「加碼」；需提供免費接駁巴士讓遊客前往附近港鐵站。至於4項中長期措施，則分別是發展集體運輸系統、分拆碼頭及商場發展、發展親水文化活動及發展方艙醫院為文創基地。