Tesla撞入麵包店 司機稱有收油

【本報訊】40年駕駛資歷的司機「老貓燒鬚」！昨日下午近1時，一輛Tesla電動車沿荃灣圓墩圍行駛，當駛至大河道交界擬轉入海盛路之際，車輛懷疑失控剷上行人路，撞向一間日式超市旗下的麵包店牆身，車頭插入店內始止住去勢。

租車駕駛 接手不足兩分鐘肇禍 意外中，涉事麵包店門口的支柱被撞歪，碎片雜物及貨品七零八落，部分壓着Tesla的損毀車頭，其中姓吳（59歲）男司機手腳受傷，另有一名姓郭（23歲）麵包店女職員在閃避時，懷疑被店內陳設撞傷背部和擦傷腳部，二人同需由救護車送院治理。執法部門一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。

捱撞麵包店附設堂食，店內擺放約10張枱，幸好當時沒有顧客被捲入車禍，亦幸無途人遭殃，但店面卻一片凌亂，需要暫時停業整頓。據悉，涉事Tesla屬一間租車公司，該公司職員其後到場了解，表示姓吳事主由於座駕故障，故需租車一個星期，他委託朋友協助把車駛至上址附近，再交予事主開走，詎料對方接手不足兩分鐘竟釀成車禍。另一方面，吳男闖禍後通過酒精呼氣測試，他聲稱自己駕車40年，途經出事位置已一直收油，惟不清楚該輛Tesla為何自行加油衝上行人路。