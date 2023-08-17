炮彈飛車撼壆扭曲 21歲司機夾斃

4乘客浴血一命危 孝順顧家、溫文有禮的千禧後青年，昨日參與友人飯局後，清晨駕駛私家車搭載4名男友人離開，惟當駛經觀塘茶果嶺道一迴旋處時懷疑失控，恍如砲彈飛車般撼撞石壆，碎片四散車身扭曲，車輛瞬間變成廢鐵，車上5人浴血車廂。救援人員花近一個半小時始救出司機，惜經搶救後傷重不治，同車4友人經救治後其中一人命危，意外是否涉及醉駕有待調查。同日下午，觀塘道有吊臂車司機疑在燈位前收掣不及，撼撞正在候燈的車輛釀成5車串燒，意外中共有4人受傷。

飯局後載友人回家 不幸身亡的事主姓古（21歲），據悉他自小與父母及胞姊在大埔廣福邨居住，街坊形容死者好乖且溫文有禮，出入均會與鄰居打招呼。昨日，古男相約朋友在旺角區食飯消遣，當大家盡興後離開時，再由古男駕駛座駕，接載4名男友人離去。至清晨6時許，古男座駕沿茶果嶺道往油塘方向行駛，當駛至接近將藍隧道口一迴旋處時，車輛突然失控撞壆。

根據現場「天眼」片段顯示，當時涉事私家車車速頗快，幾乎沒有減速直接撼撞石壆，在撞擊一刻更全車彈起，部分碎片甚至飛濺至約20米外，私家車繼而橫亘路中。有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

消防接報趕至拯救，醫管局則派出流動醫療隊到場協助，期間先後救出4名分別姓鄭（22歲）、姓何（26歲）、姓李（22歲）及姓張（20歲）男乘客，即場替他們急救後，再由多輛救護車分送醫院治理，當中鄭、何昏迷，分別傷及頭部及胸部，鄭男經救治後情況危殆；手部受傷的李男同告昏迷；張男則輕傷清醒。

另外，涉事私家車車頭嚴重毀爛，古男被夾困駕駛座，消防需用工具拆開私家車車門及劏開車頂，直至早上近8時始把其救出，惟他因傷勢太重，被送抵醫院後至早上9時06分被證實不治。執法人員一度封鎖現場調查，至於意外是否涉及醉駕則有待進一步調查。

觀塘燈位5車串燒 另外，昨日下午近1時，一輛輕型貨車、一輛私家車及一輛中型貨車依序沿觀塘道行駛，其後停在近康寧道一處交通燈位。此時，一輛吊臂車尾隨而至，懷疑切線後收掣不及，直撞向中型貨車車尾，中型貨車捱撞後被推前，並波及前方兩車及另一輛正準備由油站駛出的中型貨車，結果釀成5車相撞。

車禍中，5部車輛分別車頭及車尾損毀，其中兩名司機及兩名乘客（54至60歲）輕傷送院，而首當其衝捱撞、駕駛中型貨車的姓周（54歲）司機頸部受傷，送院時需戴上頸箍。受意外影響，現場部分行車線一度封閉，執法人員已就意外原因展開調查。

有網上流傳片段顯示，事發時交通燈號亮起紅燈，前方3部車輛已經停定，從油站駛出的中型貨車有半截車身已經駛出路面並等候插入車龍。約4秒鐘後，吊臂車突然高速閃入鏡頭，結果引發多車連環碰撞。

司機夾困車內 私家車在出事一刻車速頗快。 私家車撞壆彈起，碎片四濺。