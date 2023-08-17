沒生育夫婦比例創新高 港人口老化問題勢更糟

【本報訊】家計會公布每5年進行一次的家庭計劃調查，發現夫婦平均子女數目由5年前的1.3人跌至0.9人，是歷史新低；沒有生育的夫婦比例則創新高，達43.2%。家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝表示，預料未來生育率會維持在低水平，甚至是「低處未算低」，仍會繼續下跌。不過，夫婦平均子女數目要達2.1人，才算是能夠維持人口更替的水平，否則人口老化情況將會持續，對整體人口發展會構成很大影響。

撫養子女負擔重 他續稱，現今社會較多小型家庭，市民個人取向或社會氛圍等不同因素，均會影響生育意欲，不少夫婦都希望將最好的東西帶給子女，會基於責任和經濟負擔太重，或擔心教育政策，決定不生育；而過去20年結婚率不斷下跌，亦是導致出生率下降的原因。

議員林琳表示，生育與否牽涉信心問題，例如有人擔心生育會導致生活質素下降或喪失自由，亦有人憂慮經濟、住屋、管教或兩性關係問題，有人則希望大學畢業後，要在事業上拚搏，難以作出取捨。她對生育率低不感意外，認為部分人不生育是負責任的表現。她又說，社會應營造整體家庭友善的環境，例如建立良好的社會氣氛，令婦女生育後，有妥善的地方餵哺母乳，不會覺得生育是「罪過」。

她同意港府應為有計劃生育的夫婦提供協助，形容女性產子有如「與時間競賽」，建議政府資助女性在20多歲的階段接受早期檢查，例如簡單的超聲波或AMH（抗穆氏管賀爾蒙）檢測，了解卵子存量及質素，分析將來成功懷孕的機率。她又認為，現時法例對女性「雪卵」欠缺彈性，建議將儲存卵子的最長期限，由目前的10年延長至30年。

葉兆輝