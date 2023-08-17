港島公屋邨286防煙門受損 房署被斥失職

【本報訊】公共屋邨防煙門需適時維修保養。有政黨昨到房屋委員會總部請願，要求房屋署正視屋邨防煙門損毀問題，保障居民安全。該黨早前在港島巡查11條公共屋邨，發現了286道門有損毀情況，大部分為氣鼓損壞，部分是玻璃損毀。其中情況比較嚴重的是柴灣興華一邨，其中一幢樓宇粗略估計有90多道防煙門損毀。議員郭偉强對巡查結果表示失望，批評房署管理未有盡責。

該黨巡查了港島11條屋邨，包括利東邨、小西灣邨、華廈邨、興華一邨等，發現不少防煙門損毀逾年未維修，有機會觸犯消防條例。當中興華一邨其中一幢樓約90多道防煙門損毀，例如氣鼓損壞和玻璃損毀；而北角模範邨民康樓更有大開中門、未能緊閉或雜物擋門等情況，政黨擔心若發生火警，後果不堪設想。

倘遇火警居民危險 另外，該黨質疑房署有否對管理公司訂明巡查指引，擔心若有火警發生，防煙門不妥善保養，居民將會非常危險，期望署方可及早跟進，保障住戶安全。郭偉强建議部門通力協作，為全港屋邨進行全面消防設施巡查，以及因應結果及早維修或更換部件。