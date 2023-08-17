地盤暑熱警告指引 商會認無力強制執行

【本報訊】《預防工作時中暑指引》自今年5月推出以來爭議不斷，包括曾在同一天內多次發出黃色工作暑熱警告，惟每次最短只相隔10分鐘等。建造業界推出《工作暑熱警告下建造業實務指引》，包括在不同級別的工作暑熱警告下，建議工地設15至30分鐘的固定休息時間。香港建造商會執行總監梁敬國坦言，指引由工會及商會共同推出，若有地盤不跟指引去做，技術及法例層面，商會無權力強制要求地盤執行。

梁敬國建議所有地盤都跟指引去做，若達到相關條件，整個地盤的工人可不分工種地休息，而地盤施工是一項接一項，若不同工種休息時間有所不同，對工地的施工會有很大影響。他指地盤事故是很大問題，相信承建商亦不希望地盤意外發生。

法庭料不會優先參考 議員林振昇則稱，建造業界的實務指引有好的地方，但他關注指引設定3個休息時段以外，達到條件下工人是否仍可以休息。此外，若工地發生事故，他亦擔心工人因中暑或工傷後，法庭判案時可能會優先參考勞工處指引，而非業界的實務指引。