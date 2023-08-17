建造業輸入外勞申請 僅佔配額三成

業界籲盡快覆蓋私營工程 建造業輸入勞工計劃首輪一個月申請期昨日截止，計劃有1.2萬個配額。但截至昨午5時，發展局僅接獲11宗申請，涉及3,910名輸入勞工。建造業分包商聯會會長伍新華曾估計首輪申請未必會超額，對於現時申請數約佔配額三成，他認為合理，因政府每季度均接受申請，應避免「有額就搶咗先」；而建築業承建商聯會會長吳彩華則希望政府可以盡快增加輸入名額，容許私營工程亦申請輸入外勞。

對於發展局最新公布的申請數字，伍新華認為合理及有助平衡每季度的申請。他解釋，一般工程年期長達4至5年，不同工序要按時間表進行，例如初期工程會做地基和結構，包括釘板等工作；而中期則需要泥水工人等；後期與油漆、機電工程相關。申請計劃獲批後，外勞會於12個月內到港，但業界人力短缺不能一次過填補，不應「有額就搶咗先」，否則會造成濫用，故業界或會分批申請，政府按工程進度審批。

對於有運輸業反映輸入外勞行政成本高，伍新華指建造業的「搭橋、建屋」更不能等，輸入外勞時，除了工資也需顧及時間成本，一般工程拖延令人工和材料價格上升，若屬公營工程涉及公帑，出現延誤更不理想。伍又稱，業界正努力透過組裝合成技術和機械輔助，減少人力需求，同時加強培訓人手，相信1.2萬個外勞來港後，能夠滿足基建需要，他傾向不再增加輸入配額。

下輪將於10月開放申請 至於會否擔心日後「爆額」，伍認為若有此情況可屆時再討論，因輸入外勞不只牽涉到工程人員，更有住屋和運輸交通問題，相信現階段有8,000個宿位可應付外勞住屋需求。

吳彩華則稱，單是公營工程短缺的工人已超過1.2萬個，而私營工程人手問題同樣迫切，認為可以制訂公私營工程的輸入比例，以確保兩種工程都有足夠人手，希望當局可以參照首輪經驗，考慮增加配額。

發展局表示會按序審批申請，預計9月底或之前完成審批；獲批配額僱主應按《申請輸入勞工配額須知》所載述程序跟進，包括聘用合資格勞務公司招聘輸入勞工及為其申請簽證，而首批輸入勞工預計最快今年第4季抵港。下一輪將於10月1日開始接受申請。