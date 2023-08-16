龍七公：亂搞夜市救港 嚇窒商戶街坊

香港經濟復甦步伐不如預期，尤其在暑假傳統旅遊旺季，雖然訪港旅客人數有所回升，卻旺丁不旺財，旅客人均消費明顯遜於黑暴與疫情之前，同時又有大量港人蜂擁到內地或海外旅遊花費，回港後消費乏力，被迫節衣縮食。

港府施政拙劣，移民潮亦未見止息。有小部分人回流，但更多人選擇繼續走。再加上因疫情而改變的生活及消費模式，至今未有完全復常。許多食肆、酒吧及零售店舖，晚上未過9點已水盡鵝飛。不少商戶捱得過世紀疫情，卻捱不過夜市蕭條拍蒼蠅，在復甦中「逆市」執笠，蔚為奇觀。近日有特區財金經濟高官忽發奇想，建議效法內地及台灣等地，揚言要在短期內將夜市搞活搞旺，打救香港。有部分人表示支持，但亦有更多人表達憂慮，尤其是位處可能成為夜市選址的原有商戶和居民。

首先，夜市要搞得成功興旺，選址必須交通方便及靠近原有的旅遊購物區域，否則只會像當年的天水圍墟市、新田購物城般搞得半死不活。這些旺區本身必然已有大量合法經營、每日要繳交昂貴租金的零售地舖和食肆酒吧。該等商戶不少現已艱苦求存，若還要在其店舖門口、街邊再搞一堆廉租夜市攤檔，構成不公平競爭，等同將它們趕絕；或是被迫再另外花錢競投及營運一個攤檔，自己搶自己生意。勞民傷財，不符商業道德與經濟效益。

此外，油尖旺、灣仔、銅鑼灣等旅遊旺區，均有大量商住混合、人口密集的老舊樓宇，本來的噪音滋擾、環境衞生及光污染問題已相當嚴重。若再大搞營業至深夜甚至通宵達旦的夜市墟市，肯定會令樓上住戶更加冇覺好瞓，相關的衞生及鼠患問題也必然加劇。若期間有失修舊樓落起「石屎雨」，擊傷一些內地及海外旅客，更會變成全國性、國際性的負面宣傳和笑話。當年旺角行人專區帶來的種種問題與教訓，高官們這麼快就忘記得一乾二淨？

歸根究柢，香港經濟差、夜市淡，主因不是美食與貨品供應不夠款齊量多，而是因為實質需求不足。原因包括反中亂港勢力不斷唱衰香港，政府想「說好香港故事」又乏善足陳，令不少海外旅客不敢來訪。還有內地經濟在政策失誤與外國制裁下一潭死水，影響內地大款來港旅遊的意欲和消費能力，肯來港的若非「窮遊」，就是集中遊山玩水、只顧「打卡」的所謂「深度遊」，對傳統食肆及零售商店幫助有限。

服務差劣 黑的劏客 此外，香港店舖細，租金貴，匯率高，基層勞動力不足導致食肆及商舖服務差劣，航班、酒店及旅遊巴接待能力不足，「黑的」劏客問題等等，都嚇怕了海外和內地旅客。隨着內地逐步放寬外遊限制，國民選擇增多，特區政府又預告不會再派電子消費券，香港入境旅遊和相關的餐飲及零售行業，前路漆黑一片，絕非單靠亂搞夜市、墟市或地攤經濟就能起死回生。