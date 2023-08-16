笑看天下：美日韓走在一起遐想

「是非有處，得其處則無非，失其處則無是。」這名句旨在說明各種觀念、制度與習俗，必然會隨時空、環境的轉變而改變。是非有對錯嗎？追求與捨棄，各有各的想法，是以是非嘅標準冇一定條件，得到合適嘅環境就冇錯誤，失去合適嘅環境就唔正確。當前美、日、韓走到一起來了，尤其是日韓，同中國已離心，回不到「初心」！

南韓總統尹錫悅行使「屈辱外交」，先同日本示好，再倒向美國。本周五於美國大衞營召開嘅美日韓首腦峰會，係首次不是藉國際峰會嘅場合舉行，亦係美國首次喺大衞營舉行與外國領導人嘅會議。大衞營除咗係美國總統嘅度假莊園，亦舉辦過唔少重要外交會議，選址呢度凸顯拜登隆重其事。峰會主要目的是應對中國及北韓，當然，主要都係中國。據稱，美日韓3國領袖將於會上宣布每年定期舉行首腦峰會，亦將每年定期舉行聯合軍演，整合雷達、衞星及武器系統，以便共同追蹤及摧毀導彈，預料一年舉行兩次會議，以及商討開設3國首腦熱線。呢嗱！唔單止「講打」，3國首腦更計劃加強經濟合作，保障供應鏈免受中國影響。看來，日韓已不再注重同中國做生意！

隨着美日韓峰會制度化，3國彼此可直接對話，更快捷方便，這正如美國駐日大使伊曼紐爾所指，當美日韓步調一致，將由根本上改變戰略格局！日本擴軍野心路人皆知，南韓亦不甘寂寞，稱因北韓持續發展核武及導彈，韓美將舉行實戰演習，進一步加強韓美同盟嘅應對能力。據悉，美韓演習期間將舉行聯合綜合火力演習和空軍「雙鷹」演習等30多項野外機動訓練，較去年嘅13項多逾一倍。究竟美日韓如膠似漆走在一起是否「合適環境」暫難斷定，可以肯定嘅係已視中國為共同敵人！