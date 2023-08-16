冰鑑春秋：不對話反倒避免衝突

從去年開始，美國不斷向大陸喊話，要求建立溝通管道，避免擦槍走火的情況發生。近日，美國印太司令部副司令斯克倫卡指摘解放軍「不安全與不專業的活動增加」，認為解放軍的日益自信與傲慢，將會引發中美大戰。

斯克倫卡說，美國軍方的首要任務，就是避免與解放軍爆發戰爭，但在中美目前對話「完全不存在」的情況下，會導致戰鬥層級誤判引發衝突的風險大增。他強調印太司令部多次邀請解放軍東部和南部戰區司令員對話，卻沒有收到任何回應。

美方一直把東海與南海日益升高的危機，歸咎於解放軍的冒進，可是東海與南海距離美國萬里，美國到底有甚麼理由要不斷在此做「自由航行」與「抵近偵察」？如果美國認為這是理所當然的權利，那日前中俄艦隊不過是接近阿拉斯加外海，美國又為何要指摘中俄的行為是嚴重挑釁，還要派4艘神盾艦全面監控？

中美缺乏軍事上的溝通管道，確實有可能引發衝突，但美國有否想過，正是因為屢次溝通無效，美軍依舊我行我素，才讓中方決定關閉對話大門。

事實上，在雙方仍舊保持聯繫機制的2021年，美國一年在南海進行了超過1,200次偵察行動。到了2022年，這一行動驟降至600次左右，2023年完全切斷對話之後，美軍南海偵察與通過台海的次數也創下新低。雖然部分是受到俄烏戰爭的影響，但是對解放軍而言，不再溝通後，反倒讓美軍對自己的行為有所收斂。美國想要溝通的目的，只是想讓自己在中國周邊橫行獲得安全保障，而對解放軍來說，覺得自己不那麼安全的美軍，反倒會相對克制自己的行動。既然如此，現階段不必對話，可能才是避免衝突的最佳方法。