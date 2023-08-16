自成一家：中國人為何討厭日本

滿清晚年被八國聯軍入侵，國力重挫之餘，在國際上的地位也一落千丈。時隔一百多年，中國與八國聯軍的多國已和好，唯獨許多中國人對日本仍然恨之入骨。為甚麼中國人會如此痛恨日本？這個問題不但日本人，連中國人自己也百思不得其解。

從遠因來看，中日交往的歷史淵源悠久。古代中國國力強盛，看不起日本人，叫日本為倭國，倭就是猥瑣矮小的意思。豈料後來日本竟然成為東方唯一能和西方列強爭霸的大國，並在上世紀30年代發動侵華戰爭。中國遭受西方欺壓也罷了，連同樣來自亞洲的日本也來欺負中國，中國人心理上的優越感從此被打散，自然對日本不抱好感。

至於近因，大家都知道和近代日本侵華有關。然而，英法聯軍和中國發生過兩次戰爭，其中火燒圓明園至今仍然令中國人記憶猶新，可大家對兩國的仇恨並沒有刻在骨子裏。由此可見，中國人討厭日本的最大原因，是日本選擇性忽視侵華史實，在歷史問題上一直不認真反省，甚至還經常耍手段，這才是中國人最反感的。以近來一則新聞為例，曾出任日本首相的自民黨副總裁麻生太郎訪問台灣，成為台日自1972年斷交以來訪問台灣的自民黨最高級別幹部。他在訪台期間聲言日美台要做好戰鬥的心理準備，言外之意是要台灣和日本軍事合作對付中國大陸。這就是典型的耍手段行為。

眾所周知，中國大陸和台灣分裂而治，間接源於當年日本侵華。按道理，中國寬恕了日本，日本就有責任協助兩岸恢復統一。日本政府不但不感恩，更打台灣牌，繼續拆散中國一家人。這種無賴的做法不引起中國人憤怒才怪。誠然，中國人應該公正平等看待日本，但日本也有必要自我反省。