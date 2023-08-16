橫眉冷看：拜登糊塗是真是假

美國總統拜登經常犯糊塗，有人說他是真糊塗，有人說是裝出來的，如果問我，他應該屬於間歇性糊塗，犯起來的時候是真的，作不得假。

2022年的第一季，拜登曾擲下豪言，說美國經濟表現強勁，全年GDP的增幅將會超越中國。2022年過去了大半年，各項數據都顯示拜登的預言不對，別人以為他會改口，沒料到老頭子死不認錯，到年尾仍堅持說中國GDP的增長率將不如美國。及至2022年結束，各國頒發成績表，中國全年GDP的增幅是3%，美國只有2.1%，拜老頭被狠狠打臉。

拜登的糊塗帳不止於此，他的言行前後矛盾，經常打倒昨日之我。今年5月，拜老頭曾說，中美兩國的關係快將回暖，話音剛落，他便派遣國務卿布林肯、財政部長耶倫等高級官員輪番來華，看似盛意拳拳。但轉個頭，老頭子卻在今年6月，大肆批評中國領導人是獨裁者，近日更變本加厲，說中國經濟面臨大困境，在困境中，壞人往往會幹出壞事。他口中的壞人，大抵便是指中國的領導班子。這位白宮主人如此口舌招尤，明顯是跟自己「中美關係回暖」的預言唱反調。

拜登不停向中國經濟潑髒水，他的所謂依據卻是貽笑大方，就連美國的傳媒也看不過眼，忍不住發文批駁。拜老頭說中國GDP過去年增約8%，如今只有2%；又說今日的中國，退休者的總數已超過就業者。該美媒回應說，拜登所說過去中國GDP的平均增幅是錯的，今日的數字就更加是錯；至於中國的退休人數多於就業人數，該美媒更認為總統的資料出現了倍數的偏差。一個智力正常的人，按理不應如此胡扯瞎話，因此我說拜登有時候是真的糊塗了。