強詞有理：霸權末日

去年以來，美國軍方一直不停炒作中國軍方拒絕對話，好像很委屈似的。美國印太司令部副司令斯克倫卡日前又公開抱怨，聲稱解放軍東部戰區和南部戰區多次拒絕與美國印太司令部指揮官溝通，這是十分危險的，增加兩軍衝突的可能性云云。這種邏輯很奇怪，明明是你不斷上門挑釁，還要怪人家拒絕溝通，難道不覺得荒謬？美軍若真想避免衝突，辦法很簡單，只要他們停止在台海和南海興風作浪，自然風平浪靜。中美之間相隔一個寬闊的太平洋，根本沒有必要設立甚麼「護欄」；相反，如果美軍不斷上門尋釁滋事，即使建立了溝通渠道，也無法避免爆發衝突的危險。

說穿了，美軍喋喋不休要求與解放軍溝通對話，恰恰反映其內心虛怯，因為他們知道解放軍實力今非昔比，自己已佔不了便宜。但老美又放不下面子，傲慢的基因導致他們必須繼續耀武揚威，於是出現一邊上門挑釁、一邊要求對話的滑稽場面。自從成為世界霸主後，美國從來沒有如此焦慮、如此不知所措。所以人們常說，自大源於自卑，美國對華政策顛三倒四、自相矛盾，正是缺乏自信、色厲內荏的表現。

事實上，美國實力每況愈下，遏制中國早已力不從心，卻又不甘心失去霸權，只好靠拉幫結派來壯膽。除了原有的北約、五眼聯盟，近年還新成立美英澳聯盟（AUKUS）、美日印澳四方安全對話（Quad），以及拉攏日本、南韓甚至菲律賓企圖打造「亞洲版北約」。美其名曰保證「自由開放的印太地區」，但明眼人都知道，美國巧立名目搞這麼多聯盟，無非都是衝着中國而來。最可笑的是，美國既要加緊對華軍事圍堵，又害怕發生軍事衝突，你說這是甚麼心態？

西方經常嘲笑中國沒有盟友，其實中國壓根兒沒有稱霸世界和對外擴張的野心，自然不需要也不屑於與其他國家建立軍事同盟。只有像美國這種以世界老大自居，而且想永遠獨霸地球的國家，才需要到處拉幫結派。

當然，世界正處於百年未有之變局，任何可能性都不能排除。目前中國依然奉行不結盟政策，但架不住美國步步進逼，周邊形勢愈來愈惡劣，中國也許需要改變策略。希望與中國結盟的國家多的是，只看中方願不願意而已，一旦中俄正式結成軍事聯盟，恐怕才是美帝霸權的末日。