龍吟虎嘯：再次瞄準隨時扣扳機

美國和俄羅斯是兩個核大國，手中的核武可互相摧毀乃至摧毀世界N次。美國首先使用核武器，二戰時向日本廣島、長崎扔了兩枚原子彈，向世界展現了核武的巨大威力。俄羅斯有見於此，知道是不能和美國討論是否不使用核武問題，因為根本沒有意義！

俄羅斯和美國都知道，要保持自己的核威懾、核打擊力，承諾「不使用核武」是不智的，必須掌握生死關頭時「先下手為強」。雖然核武國家都充分做好了「保持第二次、第三次核打擊能力」的準備，然而這畢竟是被動的做法，誰也不能絕對保證不會出意外，不會有亡國滅頂之災。因此，俄烏之戰開打，俄羅斯總統普京就一而再、再而三地宣稱，必要時俄羅斯會動用核武。普京的邏輯是，俄羅斯不存在了，這個世界也沒有意義了。普京這是在和美國對賭，用首先使用核武器對賭。

「不首先使用核武器」是中國提出來的，西方核俱樂部的大粒佬們不會理睬中國的主張。中國的主張是上個世紀60年代中國第一顆原子彈試爆成功後就提出來了，表明中國堅決反對核戰爭的立場大於一切。歲月悠悠，60多年過去，中國的壯大、世界的變化，中美博弈站在了有可能發生戰爭的十字路口。而俄烏之戰的形勢，誰也不能排除向動用核武的方向發展，一旦核戰爆發，哪怕是使用戰術核武，人類戰爭就會巨變，上升到新階段。

有一就有二，中美這時若發生軍事衝突，白宮、五角大樓難保不會「打順了手」，把核威脅、核戰爭引入中美之戰。中國當然不得不防，應增加核彈頭數量，加強核武打擊力，「不首先使用核武器」的說法就要作出調整，要對核威脅的存在作出「反威脅」的論述，掌握主動權。

最近，俄羅斯對美國西方加強了核威懾，表示1994年與美國及英國達成的戰略核導彈互不瞄準協議不構成法律義務。俄羅斯的這個表示，如同宣布重新把核彈頭瞄準美英。