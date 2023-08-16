坦言集：國際平衡

即使美國與北約全力攻擊、制裁，俄羅斯獨力抗衡之餘，按購力平價計算，經濟還居全球第6，在歐洲居首位。而依其龐大的礦產能源資源條件，以及其抵抗西方的能力，今後仍有發展餘地。全球各國中，今後二、三十年裏，中國、美國、印度會是領先的大國，第二梯隊便是日本、墨西哥、印尼、巴西、俄羅斯等人口大國，除日本外，都屬新興大國，俄羅斯則是大國復興。

俄羅斯優勝於歐洲的強國，德國、法國、英國、意大利均居其後，或許歐盟不解體的話，還可與之抗衡，但已不屬全球第一梯隊的領先國。在今後的國際形勢裏，美國獨霸的地位必失，也顯然難以用霸權迫使歐盟脅從，從地緣、經濟來看，也從現實的政治考量，歐洲早晚會與俄羅斯重新合作，俄羅斯則挾歐亞的東西關係，雖然囿於人口不足，應仍可以在後美國霸權時代強國之林中脫穎而出，保持其舉足輕重的地位。

後美國霸權時代的國際，因各國勢力均衡，差別不大，各方制衡未必出現戰國爭雄之勢。若能以國際協議、聯合國的多邊體系約束各國，抑制軍事的衝突，讓各國以和平競爭來互相促進發展，大有可能出現不同板塊的區域整合。三大國的中美印各自在所在地域形成較大的經濟合作體系，其餘第二梯隊的大國亦有其區域較小的合作體系，並與三大國有不同程度的合作與競爭關係。

全球的經濟，你中有我，我中有你，出現新一輪的國際化、全球化，卻有別於西方列強的帝國主義、殖民主義或美國霸權的全球化。多元發展形成的互相制衡，使全球化的經貿政治關係趨於平等與公平，沒有一國或國家集團有足夠的力量把個別利益強加於各國之上。或許有可能如歐洲在英國霸權主義之前的合縱連橫，英國對其他各國分而治之，但是當年的條件是歐洲獨強，其餘老大帝國積弱。今後的情況是亞歐非美各洲大國林立，互相競爭與合作，全球政治的平衡多元而相對穩定，合縱連橫不易出現像中國戰國時代的秦吞六國。各國之間的政治經濟平衡可以不斷轉移變化，卻還是會有新的平衡來主宰國際形勢的變化。

這或許是中國提出的人類命運共同體的最佳機會。由美國攻擊俄羅斯、中國掀開序幕，原因是中俄削弱美國霸權，把各國發展從霸權主義的欺壓中釋放出來。