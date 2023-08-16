政情：買半山單位贈愛女 葉劉有計慳印花稅

樓市下滑，反而係置業時機？身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀，最近喺自住嘅中半山屋苑嘅同一幢大廈，再購買一個單位畀女兒自住。雖然斥資5,000多萬元，但由於採用公司轉讓形式購入，葉劉節省15%嘅印花稅，無形中慳咗稅項逾7百萬元。之不過，有銀行估價，佢新購嘅物業跌價，由簽署買賣合約至今，帳面損失可能達200多萬元。

公司轉讓購入慳咗766萬

話說葉劉淑儀更新利益申報，喺原有自住嘅中西區單位同荃灣嘅工商物業之外，又以今年3月成立、本港註冊公司「Magic Fiddle Limited」嘅名義，「間接擁有一個位於中西區的住宅單位連一個車位作自住用途」。而新購入嘅單位，同佢現居嘅寓所屬於同一幢。睇番公司註冊處紀錄，「Magic Fiddle Limited」嘅創辦成員同董事，就係葉劉同埋佢嘅女兒葉榮欣。葉劉向傳媒表示，新物業嘅購入價係5,180萬元，用嚟畀女兒自住，由於以公司轉讓形式購入，需付稅額只有0.2%，即10.36萬元，等如節省15%嘅印花稅，慳番約766萬元。佢承認呢種買樓方法可以慳稅，況且好多人都係咁做。