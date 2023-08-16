政情：鼓底入口完工 梁君彥料訪客新寵

現正進行擴建工程嘅立法會綜合大樓，最近亦因美化嘅需要而修葺大樓嘅正門入口。立法會主席梁君彥喺社交平台貼文，指大樓「鼓底」嘅公眾入口亦都係正門入口，向來都有採光不足嘅弊病，於是按香港知專設計學院嘅同學所提供嘅設計方案而作出優化，安裝附有LED燈嘅米白色新門框，同埋加設會發光嘅「立」字會徽，成個入口變得耀眼奪目，睇落既簡約又醒神，相信會係訪客新嘅打卡位咁話。