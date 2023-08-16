政情：明日大嶼賣地難回本 林超英斥港府太樂觀

就交椅洲人工島計劃，當局早前強調不應再停留辯論做與不做，而是如何做好。儘管政府態度堅決，天文台前台長林超英依然秉持反對立場，佢尋日喺個人網誌撰文，批評政府以為填海造島，日後可透過賣地嚟抵銷建島費用嘅想法係「盲目樂觀」，質疑點解用儲備級金額賭地產嘅升降，擔心耗費大量金錢嘅人工島起咗之後，淪為長期曬太陽嘅「土地儲備」。

作為國際金融中心嘅香港雖屬富裕地區，但林超英用圖表指出一個「殘酷的現實」，佢話過去50年香港全年GDP增長率時有起伏，然而長期趨勢則呈現持續下降，逐步趨零，反映香港漸失創造價值嘅動力，亦顯示多年嘅巨額基建投資並無提振經濟。喺2008年全球金融危機後十多年，香港經濟停滯，社會醞釀不安氣氛，至2019年爆發成社會動盪，反過來重創經濟，GDP負增長。然而發展局偏聽個別專業，以為將來賣地收入足以抵銷建島費用，問題係人工島唔可能單從地產角度去理解，況且地產樓市價格持續受壓，佢憂慮政府欠缺危機意識，點可以用儲備級金額去賭地產嘅升降？

人工島土地恐無人問津淪儲備 儘管政府早前聲稱，有關人工島公眾諮詢接獲約六成支持意見。但林超英就話「諮詢」過程並非隨機抽樣嘅市民調查，而係側重經指定途徑收集嘅意見，例如與專業界別會面，統計學上不能代表全民，反而係「篩選」，所謂「大部分支持」係營造而得，並不科學。佢話2020至2023年民間有4次正規嘅隨機抽樣調查，「不支持優先（相對於北部都會區）或反對」由前3次50%左右升到2023年72%，認為咁至係民意主流，可惜當局撰擇性漠視。

林超英又提到全球經濟疲弱多變，地緣政治複雜甚至兵凶戰危，加上人類面臨氣候變化，而此刻建一座等待淹沒嘅人工島，違反風險管理基本常識。佢話曾向政府提交意見書詳細闡述顧慮，不過當局置若罔聞。佢推測人工島建成後，可能遇到投資風險公司對島上地產項目予以負面評級，導致地產公司無法融資，置業者亦隨之卻步，人工島土地無人問津，結果政府耗用財政儲備，換嚟曬太陽嘅「土地儲備」。佢促請政府及時煞停人工島項目，以免將來噬臍莫及。

林超英