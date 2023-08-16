涉姦6歲繼孫女 裝修工受審

【本報訊】年近7旬裝修男工被指自11年前起的4年間，多次在家中涉嫌性侵犯當時只有6至10歲的繼孫女，包括兩度強姦她、撫摸她身體、舔她胸部及強行與她舌吻，更曾以手指插入她肛門內。男工被控兩項強姦及3項非禮罪，他不認罪，案件昨於高院開審。控方先播放女事主的錄影會面紀錄，她在片段中提及約6歲時，首次遭到強姦，故印象特別深刻，因當時下體痛至猶如撕裂，且只想快些離開及想母親幫她。她又指就性侵的事，覺得被告「好似當我係雞咁！」

事主稱「似當我係雞」 現年69歲代號S.H.S.的被告，被控兩項強姦及3項非禮罪。控罪指他於2012年5月至2016年8月底在觀塘家中，兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女X。被告的兒子是X的繼父，X與母親2012年起搬到被告家中居住。據X（當時15歲）在2021年所錄取的供詞指，她就讀小一或小二時被告帶她到泳池，曾撫摸她大腿及陰道。之後被告涉3度強姦她及數次非禮她，但很多次事件均記不起發生時間。

X續指，印象最深刻是約6至7歲首次被強姦的事件，因當時她痛得像陰道撕裂。該事件發生時家中只有她及被告，被告叫她進被告房間，被告脫下褲子再脫掉她的褲子，然後以下體插入她陰道，最終有射精並用紙巾擦下體，她感痛楚但被告叫她忍住。她指被告最後一次強姦她時，是她大約讀小三時。就非禮事件，她記得約有6、7次被告摸她陰道非禮，包括在她洗澡時被告看着她手淫，其後把只包着毛巾的她抱到床上、摸她陰道及舔她胸部，又吻她嘴及想與她濕吻，但X緊閉雙唇不讓被告伸舌頭進內。另外她又指被告曾試過以手指插她肛門約3次。案件編號：HCCC 84/2023