巴西抵港漢 體內藏1.5公斤毒

【本報訊】海關機場科人員於本周一透過風險評估，抽查一名由巴西聖保羅出發、經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的男旅客，在替他進行清關手續期間，人員留意到他只攜有輕便行李，不符合長途旅客的常情；而對方面對查問時更支吾以對，雖然能夠出示酒店預約資料，惟日期與其留港的日數不同，種種疑點令關員懷疑他體腔內藏有毒品。該名男子其後被帶往醫院檢查，證實體內確有異物，關員隨即以涉嫌「販運危險藥物」把他拘捕。

被捕男子75歲，報稱清潔工人，截至昨日下午2時，他已經排出38粒用避孕套盛載、共重約1.5公斤的懷疑液態可卡因，估計市值約170萬元。由於估計他的體內尚有「餘毒未清」，涉案毒品總數仍有待確認。被捕人士會繼續留院接受醫學觀察，他已被落案起訴一項相關罪名，案件今日會於西九龍裁判法院提堂。

10日內發現第2宗 今次是海關在10日內偵破的第二宗航空旅客體內藏毒案。翻查紀錄，上一宗案件於本月8日破獲，當時拘捕來自巴西聖保羅的27歲男旅客，檢獲至少值85萬元的懷疑可卡因，而他與本案被捕人士同樣不諳英語，只能用西班牙語對答，但暫無證據顯示兩者有關。

調查人員表示，隨着香港與內地及各國恢復便捷通關，訪港旅客人數將會逐步增加。海關留意到毒販近期利用航空旅客偷運毒品的數字有所上升，將會適時調查執法策略，並且根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，以加強從源頭打擊毒品流入本港。