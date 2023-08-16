上水搗毒倉 檢值逾1320萬貨拘1男

【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，於本周一下午展開反毒品行動，期間在上水一工廈單位外，截查一名姓周（28歲）男子，並搜出4塊共約1.4公斤的懷疑海洛英磚，隨即當場把他拘捕。其後，人員押解周男進入單位搜查，結果再檢獲20塊共重7公斤的懷疑海洛英磚、111包共重5.5公斤的懷疑海洛英，以及電子磅、磚形模具、包裝封口機等懷疑毒品包裝工具。涉案毒品總值超過1,320萬元。

背後受黑社會操控 初步調查顯示，涉案販毒集團背後受黑社會操控，上址被闢作毒品儲存及分銷中心，估計運作已近一個月；被捕人士報稱無業，懷疑「一腳踢」負責管理倉庫、包裝及派貨等工作，他已被帶走扣留調查，稍後會被暫控一項「販毒」罪，案件會於今日在粉嶺裁判法院提堂。

執法人員指出，從倉庫內檢獲的包裝工具和毒品外觀可見，販毒集團會因應市場不同需求，把毒品包裝成相應外形及分量作分銷；而今次搜出的毒品未被進一步包裝或染色，相信行動已從源頭堵截該批毒品流入市面，打擊黑幫收入來源。執法部門正追查毒品來源及分銷渠道，不排除有更多人被捕。