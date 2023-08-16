消防褪車 同袍捱撞墮魚池

銅鑼灣消防局發生罕見車禍！消息指在本周一下午，一輛私家車停泊在局內操場中間位置，由於阻礙其他消防員進行球類運動，其中一人見狀，隨即協助駛走車輛「清場」，另一人則配合「睇位」，惟車輛倒後時，懷疑失控衝向閘門旁邊的魚池，更把負責「幫眼」的消防員撞入池內。車禍造成局內部分設施損毀，捱撞消防員手部受傷，由救護車送往醫院治理。執法部門正調查事故原因，暫時無人被捕。

據了解，事發於當日下午約4時40分，一眾消防員擬在維園道111號銅鑼灣消防局的操場打波，惟卻發現有一輛懷疑屬於一名消防總隊目的私家車停泊該處，眾人為免活動受阻，遂決定由一名姓姚（26歲）消防員把車輛駛至其他位置，另一名姓容（30歲）消防員則幫忙「睇位」。正當私家車逐漸駛離原地，慢慢褪後之際，車輛懷疑突然失控，撞向靠近閘門的入油設施和相鄰魚池。由於事出突然，容男猝不及防，閃避不及下慘被私家車撞至失去平衡，並且跌入魚池。

雙手擦傷送院 在場同袍赫見發生意外，隨即展開救援，未幾順利救出渾身濕透、且狼狽不堪的容男，他雙手擦傷，其後清醒由救護車送往律敦治醫院接受治理。涉事私家車車尾損毀，設於魚池上蓋的支架同遭撞爛，至於魚池並無嚴重損毀，而入油設施亦未被殃及。執法部門接獲報案後，派員到場了解車禍經過及原因，經初步調查後，把案件暫列「交通意外有人受傷」跟進。

消防處回覆查詢時指出，該宗事故造成一名當值消防人員受輕傷，他其後被送院治理。執法部門正就該宗交通意外進行調查。