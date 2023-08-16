兩個月犯10宗扒竊 內地女雙賊就擒

【本報訊】元朗區在過去一個多月接連發生多宗扒竊案件，執法部門留意到相關犯罪趨勢，遂針對每宗案件進行調查，並且鎖定一個活躍區內的扒竊集團。

商場盜婦現金斷正 至本周日下午2時許，人員於元朗朗日路形點商場進行反扒竊巡邏，期間接報指有一名59歲菲律賓籍女子，在商場內被盜走730元現金，人員隨即翻查現場「天眼」影片，揪出兩名相信隸屬扒竊集團的女疑犯，繼而在商場內以涉嫌「扒竊」拘捕她們（28歲及34歲）並帶走扣查。

被捕人士報稱無業，俱持雙程證來港。執法部門經翻查大量閉路電視錄影片段及分析情報後，相信疑犯疑與今年7月至8月間發生的另外9宗同類案件有關，當中犯案地點遍及元朗、深水埗、荃灣、大埔、屯門及中環，受害人分別被扒走銀包、身份證明文件、現金及手機等財物，連同上述案件，涉款金額共約10萬元，其中損失最大一宗是被盜走約值兩萬元的手機。

調查人員指出，竊賊一般由兩人合作犯案，其中一人利用物件從旁掩護，另一人則趁受害人不為意時伸手入袋，掠去其財物後逃遁。