生態日啟動禮 政府擬北都建濕地公園

【本報訊】內地由今年起將每年8月15日設立為全國生態日，昨日為生態日啟動禮，當局表示重視生態保育，在明年完成法定程序之後，沙頭角紅花嶺一帶有望成為第25個郊野公園、大嶼山水域成為第8個海岸公園，又透露正研究在北部都會區設立濕地公園，政府也會聯同社會各界做好生態文明建設的工作。

當局表示，政府重視生態保育，香港總水陸面積雖只有2,700多平方公里，但擁有多元的自然棲息地和豐富的生物多樣性，香港受保護土地的面積也佔四成，有大量稀有物種。當局又指，待明年完成法定程序之後，沙頭角紅花嶺一帶有望成為第25個郊野公園、大嶼山水域成為第8個海岸公園。

批出40個鄉郊保育項目 針對政府措施，當局指今年港府和深圳市和新加坡相關部門及世界自然基金簽署協議，深化濕地保育跨境交流合作；北部都會區也會設立濕地公園，構建發展和保育的環境；亦會加強全城推動環保，在今年5月實施玻璃飲料容器生產者責任計劃，明年4月實施都市固體廢物收費，及在明年第二季分階段管制即棄塑膠產品。鄉郊保育資助計劃方面，批出40個項目，涉及資助總額超過兩億元。