涉無牌治癌呃錢 女子聲稱曾醫好自己

【本報訊】美容中心女負責人收取69萬至118萬元不等，涉嫌無牌替3名癌症病人治療，包括提供心靈治療及「多維大腦、能量、小腹、賀爾蒙回春療法」，又建議病人每天在身體不同部位放置磁鐵，當病人病情惡化，又涉嫌指摘病人自暴自棄。涉案女負責人被控3項「未經註冊而從事內科執業」罪，她不認罪，案件昨於區院開審。控方指，被告曾向病人聲稱獲得美國的自然療法醫生資格，又自稱曾患癌，之後將所學的醫療知識應用自己身上，最終痊愈。

涉案63歲被告趙淑儀，被控於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈17樓娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下，從事內科執業。

向3病人提供心靈治療 控方開案詞指，陶寶富於2012年確診胰臟癌，2014年起在娉婷接受治療，包括60次磁療、10次心靈治療等，費用共約69萬元。被告向陶稱癌症已好轉，毋須服藥，惟陶病情於2015年惡化，被告指摘陶自暴自棄，未有按照餐單進食，陶於同年4月離世。

控方續指，另外兩名事主是徐劍雄及鍾少琼。其中徐於2014年確診肝癌，2015年起，接受被告14次心靈治療等，費用共約110萬元。被告曾勸徐不要服其他藥物，徐於2016年2月離世。至於鍾少琼，她於1996年確診血癌，2014年起接受被告治療，包括「多維大腦、能量、小腹、賀爾蒙回春療法」等，被告曾建議鍾多吃甚麼食物、每天在身體不同部位放置磁鐵。鍾就此支付共逾118萬元。鍾之後病情惡化，2016年1月8日，她需再服用白血病相關藥物。被告於2016年2月被捕。案件編號：DCCC 320/2022