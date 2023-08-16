械劫鐘錶店逾2300萬貨 5人周五判刑

【本報訊】尖沙咀一間鐘錶珠寶行於5年前被包括南亞裔匪徒在內，且持有鐵錘及刀棍的3人闖入搶劫，並擸走總值2,310萬元的33隻腕錶及6條手帶。執法人員其後拘捕多人，包括駕駛私家車接載匪徒，事後把私家車燒毀的「車手」。其中5名涉案男子早前分別承認搶劫、縱火及處理贓物等罪，高院法官邱智立昨聽取求情後，押後至周五判刑。

原另有6被告 求情指非主腦 承認控罪的5名被告依次為32歲司機陳景隆、22歲跟車工人劉澤城、44歲建築工人蔡志樺、46歲散工廖紀永及41歲裝修工人孫嘉賢。首4名被告均承認一項搶劫罪，陳另承認一項縱火罪，孫則承認兩項處理贓物罪。本案原本另有6名被告，包括一名南亞裔男子，但該6人最終獲脫罪。代表5名認罪被告的律師求情指，5人並非案件主腦，為搵快錢而犯案，望法官輕判。

案情指，2018年7月1日早上，陳駕車接載劉及包括南亞裔男子在內的兩人到尖沙咀樂道的「名人鐘錶珠寶」外，3人進店後即表示打劫，有匪徒用錘打破玻璃櫃，把腕錶和手帶放入背包，劉舉起伸縮棍及刀指嚇店員及拍打其頭部等。

有途人經過目睹劫案後報警，3人登上陳駕駛的汽車離去，蔡和廖則在珠寶店附近徘徊及把風。匪徒共劫去33隻腕錶及6條手帶，共值2,310萬元，另外有總值497萬元的8隻腕錶和4條手帶損壞。案件編號：HCCC 79,178/2020