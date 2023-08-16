十三街群鼠開餐 爬入民宅

【本報訊】港府滅鼠不力，令港人受鼠患問題困擾多年。有讀者向本報提供片段，顯示最少有4隻老鼠在土瓜灣「十三街」一帶橫行覓食，片中可見地上懷疑遺下廚餘食物，因而吸引老鼠聚集。讀者透露，每當人流較少及天黑時，老鼠便會肆無忌憚在上址「開餐」。

九龍城區議會議員吳寶強表示，九龍城周遭與土瓜灣「十三街」一帶附近均有不少舊樓、污水渠，以及茶餐廳等食肆，衞生情況惡劣，加上九龍城區有多個重建項目，易引致老鼠出沒。他早前亦曾接獲街坊反映該處有老鼠出沒，甚至會沿着大廈水管爬入屋，鼠患問題引起不少街坊討論，當時已向食物環境衞生署報告相關情況，惟該署人員表現亦不太積極。

食署唔踢唔郁 巡查竟無發現 吳指，直到港府高層推展「香港新市容」全港清潔運動後，相關人員態度方有所改變，包括增加清潔街道、後巷的次數，若遇上有老鼠爬入街坊家中，食環署職員都有入屋視察及教導居民滅鼠。

食環署回覆本報查詢指，據紀錄由今年至昨日，該署共接獲10宗有關上述地點的鼠患投訴，而該署昨日接獲本報查詢後，已派員隨到上址附近一帶公眾地方巡查，期間並未發現鼠迹。該署防治蟲鼠組人員已在上址一帶的公眾地方放置毒鼠餌，並繼續在附近加強防控鼠患工作。