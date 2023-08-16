部門賴地界鬥卸責 元朗衞生黑點難遏

投訴有鼠洞 一個月未堵 本港衞生問題嚴峻，港府在去年8月中展開「政府打擊衞生黑點計劃」，惟至今仍成效平平。有政黨發現，元朗部分衞生黑點在處理上需要涉及數個部門，加上地界問題，令當局處理衞生黑點需時，甚至可以來回一個月，促請當局加強跨部門合作。有議員指出，現時有部門因地界所限，「會將個波（問題）踢嚟踢去」，相信由單一部門處理衞生黑點會更有效。

新一屆政府上任後，成立由政務司副司長卓永興專責領導跨部門統籌的「地區事項統籌工作組」，並推出「政府打擊衞生黑點計劃」，在去年8月正式展開。打擊衞生工作推行至今約一年，有政黨認為，現時元朗部分衞生黑點有改善，特別在元朗市中心一帶有成效，但仍然有問題需要處理，舉例現時元朗賽馬會廣場一帶的花槽有數個老鼠洞，及後向食環署反映，但因為該地方不屬食環署管轄範圍，令食環署只能夠就滅鼠工作提供意見，時至今日已一個月仍未能處理。

議員倡專職專責更見成效 該黨又提到，現時胡亂餵飼野鳥的問題嚴重，有人將飼料棄置在馬路上，食環署很快便會作出清潔，但棄置其他政府部門的土地，如地政總署、康文署等，就難以即時處理，引致鼠患問題，和其他雀鳥進食。

此外，現時部分店舖會安裝如門級等加構物，該黨認為做法為另類阻街，但由於上述問題可能與地政署有關，令執法時間加長。該黨認為政府有必要做好跨部門協作，加快處理各衞生黑點問題。

新界西北直選議員周浩鼎要求當局要有進一步的跨部門協作，認為現時因為涉及不同地點和範圍，需要不同部門去執法，而因地界所限，部門往往「會將個波（問題）踢嚟踢去」，被問及是否需要由食環署統一處理清潔、滅鼠等工作會更好，周浩鼎表示，如果有「專職專責」的部門去處理鼠患等問題，相信會更有成效。

元朗區青年社區建設委員會主席莊展銘則認為，需要得到跨部門工作和跨部門重視，各部門除提供意見外，政務司副司長亦應令部門正視社區問題，加強執法，使問題不惡化下去。

周浩鼎