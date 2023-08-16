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周一鳴平調警務處副處長（行動）

【本報訊】警隊有人事調動。警務處副處長（管理）周一鳴平調任副處長（行動），接替展開退休前休假的袁旭健。高級助理處長陳俊燊則擢升，出任副處長（管理）；助理處長（公共關係）陳東則晉升為高級助理處長，出任行動處處長。有關調動即日生效。
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