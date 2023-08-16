國泰9‧1起加燃油附加費

【本報訊】國際油價近期上升，港人外遊成本將進一步加重。國泰航空宣布由今年9月1日起上調燃油附加費，長途收費增至每程923元，短途收費增至每程207元，加幅約28%，正式終止由今年上半年多次下調燃油附加費的趨勢。

長途$923 短途$207

全球正逐漸步出新冠疫情帶來的陰霾，各地紛紛重新迎來大批旅客，而旅遊業迅速復甦帶動下，機票及酒店價格早被搶高。國泰前日在其官網公布，將於下月起更新客運航班燃油附加費，往來香港及西南太平洋地區、北美、歐洲、中東和非洲的長途航班，燃油附加費將由現時719元增至923元，加價204元，加幅為28.37%；往來香港及南亞次大陸的航班，燃油附加費將由現時343元增至440元，加價97元，加幅為28.27%；至於短途航班，燃油附加費將由現時161元增至207元，加價46元，加幅為28.57%。