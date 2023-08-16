辯方證人：簽墨落無悔 保守進步分界線

【本報訊】 47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一的前西貢區區議員柯耀林，其選舉經理陳展浚續以柯的辯方證人身份作供。陳承認曾說是否簽署「墨落無悔」，屬保守及進步的分界線，庭上他又謂「只要進步過民主黨嘅就係進步」。陳稱，柯耀林起初對是否簽署聲明有疑慮，後來決定簽署，為免顯得落後，陳遂在聯署名單中，把柯耀林的名字「攝」在潛在競爭對手郭永健之前，陳坦承行為屬「小學雞」。

庭上展示名為「2R戰略討論處」的WhatsApp群組對話截圖，群組成員包括陳展浚、柯耀林及區政聯盟成員區鎮樺。2020年6月10日，他們在群組內討論「墨落無悔」聲明，區說「又夾硬夾人」，陳說「呢個係保守與進步的分界線」，柯則道「呢份嘢可能成為DQ理據」、「呢份嘢講到明否決財政預算案 戴教授依家都唔講啦」。之後有人談到郭永健等都簽署，有人說「遲早都要簽」、「最緊要早過饅頭雄同埋范國威」，陳最後回覆「打咗畀柯生跟」。

指不簽或致柯耀林被攻擊 陳展浚昨解釋，他認為否決財案是立會議員權力，而「墨落無悔」聲明並無強制必須運用這權力。由於柯耀林曾屬民主黨，如柯要參選立會，路線上便要與民主黨有別，陳謂只要進步過民主黨，便是進步而非保守。

陳展浚憶述指，柯耀林在區議會不時遭到本土派的針對，其中一次柯提議將區內公園命名周梓樂或陳彥霖紀念公園，被本土派掟染成紅色的饅頭，寓意柯食「人血饅頭」。「墨落無悔」聲明推出後，他打電話給柯，期間談及無簽聲明或會遭攻擊或標籤，結果柯同意簽署。案件編號：HCCC 69/2022