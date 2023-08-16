居屋入表量跌3成 房會：加息或窒礙申請 樓市淡靜 學者促辣招逐步放寬

【本報訊】新一期居屋截止申請，房屋委員會收到17萬份申請，雖然超額申請近18倍，惟仍較上一期少約8萬份申請，跌幅達三成。房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，申請減少或受近月供樓加息、樓市淡靜，加上私樓新盤低價發售等因素影響，令有意置業人士持觀望態度。另有學者認為，隨着樓市轉趨淡靜，「辣招」亦應慢慢進一步放寬。

企硬不減價 料有「賣剩貨」 房委會收到約17萬份紙本及網上居屋申請表，較去年同期少逾三成；而「白居二」則有約8.2萬份申請表，較上期減四分之一。黃碧如指出，居屋申請人本身經濟能力有限，在加息環境下會加重供樓負擔，而近期樓市淡靜，有新盤低價出售，或令有意申請居屋的置業人士視為樓市指標，因此持觀望態度，未有申請新一期居屋。

不過，黃碧如認為，申請人最終是否購買居屋亦須考慮多個因素，未必與樓價有直接有關。她指居屋定價機制是按市民負擔能力，雖然有發展商將私樓新盤以低價出售，但即使價格接近，居屋定價仍具有吸引力。惟黃指仍難以完全排除有居屋準申請人轉向私樓市場的可能性，但相信居屋和私樓市場仍有分別。對於新一期居屋定價會否再下調，以減少「賣剩貨」情況？她表明不會更改今期居屋售價，但認同如樓價持續下跌，有可能出現賣剩單位的情況。

此外，對於是否需要檢討富戶政策免申報年齡，以至有意見認為，若調整有關豁免安排，可能牽連到其他長者房屋政策情況時，黃碧如指現時談及的只是需否申報，目的不是把某個年齡層的住戶趕走，希望居民不必過慮。

中文大學經濟學系副教授莊太量就認為，居屋申請下跌原因主要有三：分別是利率高、樓價調整降低了投資價值，以及近期有發展商大劈價賣私人樓盤，導致兩者購買力重疊。他認為今期居屋已有一定折扣率，而且雖然申請數字減少，但仍然是超額認購多倍，所以不怕滯銷。

被問到近期政商界多次提及的樓市「撤辣」，莊太量認為政府調整的意欲似乎不大，但他認為隨着樓市轉趨淡靜、內地樓市政策放寬等大環境因素，樓市「辣招」也應該慢慢釋放。