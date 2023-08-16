港人口750萬 止跌回升 高齡化低生育率勢持續

【本報訊】本港人口止跌回升，但高齡化和低生育率仍無法解決。政府統計處發表最新一套人口推算數字，本港2023年中的居港人口有近750萬人，對比2022年中的734.6萬人增加約15.2萬人，增幅約2.1%；不過，統計期內約有5.4萬人死亡，僅約3.2萬人出生。政府發言人表示，人口高齡化和低生育率的趨勢將會在未來持續，改變家庭住戶的結構，並影響勞動力供應。

料今年淨移入人口17.4萬 根據基線人口推算，在整個推算期內，「居港人口」會大致保持上升趨勢，2046年中人口會較2021年中人口的741萬人增加約78萬人口。統計處表示，香港的人口流動隨着疫情緩和防控措施陸續放寬，香港與內地及世界各地逐步恢復正常往來，不少在疫情期間留在外地的香港居民可以返回香港，又有一些內地及海外人士透過各項計劃移入香港，令香港人口在2023年有所回升，約有17.4萬人口屬淨移入。

不過，人口高齡化問題未解決，死亡人數隨着高齡化的趨勢顯著增加，65歲及以上長者的人口推算在25年間將增加接近一倍。撇除外籍家庭傭工，長者人口由2021年的145萬上升至2046年的274萬，佔總人口比例由20.5%上升至36%，即每3名港人便有多於一名是長者。

同時，香港生育率預期維持低水平，總和生育率，即每1,000名婦女在一生中活產子女的數目，按推算將由2021年的772名，輕微回升至2046年的938名。