港人唔願生仔再破底

經濟瓣瓣危 樓貴住得細 養育多難題 本港人口老化及生育率低下，港人不願生孩子。家計會公布每5年一次的家庭計劃調查，發現本港夫婦平均子女數目，由5年前的1.3人跌至0.9人，創歷史新低。有一名及兩名子女的女性比率，分別為27.4%及25.2%，較5年前分別下跌約10個百分點；無孩夫婦的比率亦增逾一倍，取代一孩家庭，成為本港主流。不想生育主因包括「養育孩子的責任太大」及「不喜歡小孩」。家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝相信，未來短期內生育率會繼續下跌，比較其他國家在提高生育率所實行的措施，不論力度和闊度都比香港大，例如有一年產假、家庭友善工作間或者育兒服務等，故香港仍有很大的改善空間。

家計會發表「香港家庭計劃知識、態度及實行調查」為5年一度的調查，於2022年9月至12月期間，隨機訪問1,502名15至49歲已婚或未婚婦女，及1,052名她們的配偶。調查結果顯示，2022年無子女的女性比率，由2017年的20.6%大幅上升至43.2%，有一名及兩名孩子的女性的比率，分別佔27.4%及25.2%，較5年前分別下跌約10個百分點。婦女的平均實際子女數目，延續過去數十年一直下降的趨勢，由2012年1.2名，為過去的最低點，稍微回升至2017年的1.3名，再下跌至2022年的0.9名。

此外，只生一個孩子的3大主要原因，依次為「已有足夠的孩子數目」、「養育孩子的責任太大」及「不喜歡小孩」，而不想生孩子的主因排列次序則相反。

「個人決定」擋箭 港府齋講鼓勵生育 關於鼓勵生育的措施，與5年前的調查相比，更多受訪女性表示，各種經濟上的鼓勵、提高僱主及社會對家長的支援和提升教育質素等措施，能鼓勵他們生育更多子女，特別是只有一名孩子的婦女，其次是無子女的婦女。葉兆輝認為，港府一直以「個人決定」回應增加生育率的問題，但實際本港欠缺鼓勵生育措施，建議當局加強支援生育政策，例如加強生育指導，為希望生育的夫婦，提供方便及可負擔的服務。