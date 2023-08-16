醫健：健康在您手：燕麥選擇影響升糖指數

燕麥是眾所周知的高纖、控血糖、血脂及膽固醇的護心食品。市面的燕麥類型主要有三類，包括即食燕麥片、快熟燕麥片及原片大燕麥。有說法指這三類產品的製作過程及營養價值一樣，只是切割方法及口感不同，不過這種說法並非事實的全部。這三種燕麥最大的分別，就是它們的升糖指數了。

升糖指數與血糖 升糖指數（Glycemic index, GI）是指食物經消化後，令血糖上升的速度及幅度的數值。數值由0至100，若食物於進食後令血糖快速上升，其GI會較高。一般來說，愈粗糙加工愈少的食物數值會較低，相反地愈精製的食物數值會較高。

若經常進食高GI的食物，令血糖經常短時間內大幅上升，導致身體短時間內大量生產胰島素去分解血糖，加重身體負荷，容易將糖分轉化為脂肪儲存。久而久之，甚或降低身體細胞對胰島素的敏感度，造成胰島素阻抗，導致二型糖尿病。

選擇合適的燕麥 燕麥做成麥皮之後的GI值大概是50，屬於低升糖指數食物。可是，這數值指的是沒有經過切片及碾平，保留全粒完整燕麥的原片大燕麥。若果是經過烤焗，切成薄片，再碾平的即食燕麥片，其GI值大概是80，如白粥、白方包或梳打餅等易消化精製澱粉，皆屬於高升糖指數食物。因此，若患有空腹或餐後血糖異常，或已確診為一型或二型糖尿病的人士，則要小心留意。吃麥片時配搭牛奶或豆漿等蛋白質，可減緩消化吸收變成血糖的速度，拉低升糖指數，亦更有營養。為了吃燕麥吃得更健康，大家可從今天起注意其升糖指數的差異，選擇適合個人身體狀況的燕麥。

聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師余韋樂

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