潛伏期遊泰 有高風險接觸 34歲長期病患男染猴痘

【本報訊】猴痘個案停不了！衞生防護中心昨日表示，新增一宗猴痘確診個案，涉及一名有長期病患的34歲男病人。初步調查顯示，患者潛伏期曾到訪泰國，而根據他提供的資料，其於當地逗留期間曾有高風險接觸。中心暫未發現該個案與本港其他個案有流行病學關連。