潛伏期遊泰 有高風險接觸 34歲長期病患男染猴痘
【本報訊】猴痘個案停不了！衞生防護中心昨日表示，新增一宗猴痘確診個案，涉及一名有長期病患的34歲男病人。初步調查顯示，患者潛伏期曾到訪泰國，而根據他提供的資料，其於當地逗留期間曾有高風險接觸。中心暫未發現該個案與本港其他個案有流行病學關連。
6月起現皮疹 上周始求醫
中心續指，該名患者自今年6月起出現皮疹，其後因徵狀惡化，於上周一（7日）及上周五分別到聖德肋撒醫院及廣華醫院求診。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。
中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並會將個案通報世界衞生組織。
當局提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。
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